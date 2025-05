Il rigore di Vlasic risponde a Kike Perez, parità tra Torino e Venezia (1-1)

02/05/2025 | 22:44:38

Torino e Venezia si dividono la posta in palio: 1-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Gli uomini di Di Francesco passano in vantaggio con la rete di Zerbin, ma dopo un lungo check il VAR annulla tutto per posizione in fuorigioco. Appuntamento con il vantaggio solo rimandato per i lagunari. Infatti, il Venezia passa in vantaggio con Kike Perez al 37′. Errore in fase di impostazione del Torino, Izdes recupera palla e trasforma l’azione da difensiva in offensiva. Tocco di Nicolussi Caviglia, poi Yeboah e Gytkjaer non trovano l’uno due, la palla arriva sui piedi di Perez che si inserisce tra Maripan e Coco e fredda Milinkovic Savic. Al 74′ il Torino ha l’occasione per tornare in parità: percussione di Elmas che entra in area di rigore, cerca il cross ma trova il braccio di Idzes. Dopo un check del VAR, l’arbitro concede il rigore ai granata. Poi attimi di paura: Paolo Vanoli ha un mancamento e si accascia a terra. Immediati i soccorsi, ma il tecnico si è subito ripreso, tranquillizzando tutti. Il gioco riprende e dal dischetto si presenta Vlasic che non sbaglia e riporta la parità. Termina così 1-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Venezia sale a quota 26 punti, a -1 dal Lecce impegnato domani contro il Napoli. Il Torino, invece, resta al decimo posto a quota 44 punti.

Foto: Instagram Torino