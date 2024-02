Il rigore di Vlahovic risponde alla perla di Folorunsho, parità all’intervallo tra Verona e Juventus (1-1)

Parità dopo i primi quarantacinque minuti al Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus. I padroni di casa passano in vantaggio dopo 11′ con un gran collo sinistro al volo dal limite dell’area di Folorunsho sugli sviluppi di un corner. Traiettoria imparabile per Szczęsny. Al 28′ arriva il pareggio dei bianconeri con il rigore di Dusan Vlahovic al 28′. Braccio largo in area di Tchatchoua su tiro di Kostic e penalty trasformato dall’attaccante serbo della Juventus.

Foto: Instagram Juventus