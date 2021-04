Il rider derubato a Napoli dona 4mila euro alla Fondazione Cannavaro Ferrara

Gianni Lanciato, il rider a cui è stato rubato lo scooter lo scorso gennaio durante un turno di lavoro, ha deciso di ricambiare e donare 4mila euro alla Fondazione Cannavaro Ferrara. In seguito a quell’episodio venne aperta una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per aiutare Lanciato e ricomprare il mezzo derubato, successivamente ritrovato. Adesso il rider ha fatto la sua parte per le persone meno fortunate: “Grazie al bel gesto di Gianni Lanciato abbiamo potuto continuare a dedicarci all’acquisto di beni primari per le famiglie napoletane in difficoltà – ha dichiarato Vincenzo Ferrara, Direttore della Fondazione, sui canali ufficiali -. È da un anno, infatti, che attraverso l’associazione Obiettivo Napoli Onlus, sosteniamo questo tipo di emergenza economica”.

Foto: Twitter Fondazione Cannavaro Ferrara