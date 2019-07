Il retroscena: Zidane in pressing per Pogba. E lo United su Milinkovic-Savic…

Zidane ha chiesto l’ultimo sforzo, un grande sforzo per arrivare a Paul Pogba. E’ il colpo che, dal punto di vista di Zizou, consentirebbe al Real di fare il definitivo salto di qualità. Non c’è molto tempo perché il mercato in Inghilterra chiude l’8 agosto, la valutazione non è sotto i 160 milioni, il Real sta pensando ad alcune cessioni (James e Bale in testa) per il tesoretto necessario. Il Manchester United dovrebbe poi pensare alla sostituzione di Pogba e un nome forte potrebbe essere quello di Milinkovic-Savic (una pista che vi avevamo raccontato giorni fa) per una valutazione non inferiore agli 80 milioni più bonus, a queste condizioni Lotito potrebbe esaudire la promessa fatta la scorsa estate al centrocampista serbo.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United