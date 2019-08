Il retroscena: Zhang non è in Inghilterra, aspetta in sede per il rilancio su Lukaku

Sono ore calde sul fronte Romelu Lukaku. Il tempo stringe, oggi è una giornata importante perché mancano ormai 24 ore alla chiusura del mercato inglese. E l’Inter non ha mai smesso di pensare all’attaccante del Manchester United, il belga da settimane spinge per andare via, da qualche giorno si sta allenando in belgio in attesi di sviluppi sul proprio futuro. Steven Zhang in questo momento non si trova in Inghilterra, come segnalato da qualche fonte, ma aspetta nella sede nerazzurra per il rilancio su Lukaku. Un passaggio fondamentale per avvicinarsi alle richieste dei Red Devils e cercare di trovare la giusta quadratura per l’attaccante che da tempo è in cima alla lista di Conte.

