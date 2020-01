Il retroscena: Zaza, conferme su sirene cinesi (e russe). Il Sassuolo c’è. In uscita anche Iago Falque

Simone Zaza può lasciare il Torino. E con lui Iago Falque, due pedine evidentemente non più indispensabili per il club granata. Su Zaza confermiamo quanto raccontato un paio di giorni fa: ci sono sirene cinesi (almeno due club) e russi, con importanti proposte di ingaggio, ma alla finestra resta il Sassuolo. Il Torino valuterà e cerca un attaccante giovane: si è inserito tardi per Barrow (il Bologna ha fretta di chiudere), valuta anche Pinamonti (che piace molto anche alla Spal).

Foto: Torino sito ufficiale