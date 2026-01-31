Il retroscena: Zaragoza, la Roma e i dialoghi tra Bayern e Celta Vigo

31/01/2026 | 23:10:43

Bryan Zaragoza è un obiettivo della Roma che Gasperini accetterebbe ma non su tratta della prima scelta. Possiamo raccontare alcuni retroscena delle ultime ore: l’esterno offensivo classe 2001 stava maturando le presenze con il Celta Vigo che avrebbero portato all’obbligo di riscatto. Ma proprio quando Zaragoza era sul punto di tagliare il traguardo delle presenza il Celta ha comunicato al Bayern (proprietario del cartellino) di non essere nelle condizioni di rispettare gli impegni (circa 13 milioni). A quel punto il Bayern ha memorizzato l’inserimento della Roma e ha avvertito gli spagnoli che hanno chiesto 2-3 milioni per liberarlo. E la partita si gioca qui: Zaragoza è nella lista della Roma, ma ci sono delle situazione da risolvere per andare a dama. A noi non risulta quanto circolato nelle ultime ore, ovvero che il Celta abbia dato il totale via libera al trasferimento visto che chiede un indennizzo. Il Bayern cercherà di sbloccare la situazione e ci sono margini. La Roma ha pronta una proposta in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a condizioni difficili.

Foto: X Celta Vigo