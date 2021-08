Il retroscena: Zappacosta, la Fiorentina ha un vantaggio. Ma ora l’Atalanta…

La ha effettuato ieri un sorpasso sull’Atalanta per, esterno in uscita dal Chelsea, e lo confermiamo. Ma siccome bisogna tagliare il traguardo senza fare troppi complimenti, aggiungiamo che la Viola deve trovare in fretta la quadratura perall’OM (e non crediamo che sarà un problema) per chiudere rapidamente e per evitare che l’Atalanta torni a farsi sotto. La Dea perderà Hateboer per qualche mese, deve prendere uno specialista a destra, aveva già sondato pesantemente anche con il Chelsea e ora potrebbe rifarsi sotto. Ecco perché la Fiorentina deve fare in modo che il vantaggio delle ultime ore diventi definitivo. Al più presto perché gli spifferi ci sono.