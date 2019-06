Il retroscena: Zapata, pressing Bologna. Per Mihajlovic…

Cristian Zapata è in scadenza di contratto con il Milan e i discorsi per il rinnovo non sono andati avanti. Il difensore colombiano ha ricevuto diverse proposte dall’estero, mentre in Italia il club che gli sta facendo la corte spietata è il Bologna. Per Mihajlovic, infatti, il classe ’86 sarebbe il profilo ideale per completare la difesa felsinea, sia per caratteristiche fisiche e tecniche sia per la grande esperienza. Un nome che lo stesso Sinisa conosce molto bene, avendolo allenato durante la sua avventura sulla panchina del Milan. Ecco perché il Bologna è in pressing per Zapata, il tassello ideale per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Mihajlovic.

Foto: Twitter ufficiale Milan