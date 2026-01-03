Il retroscena: Zapata, perché il futuro può essere lontano da Torino

03/01/2026 | 13:30:25

Duvan Zapata può lasciare il Torino. E trovano conferme le nostre indiscrezioni a partire dall’11 dicembre scorso quando avevamo parlato di una situazione fluida, non scontata in merito a una conferma anche nell’attuale sessione di mercato dell’attaccante in scadenza di contratto con i granata nel 2027. Per lui si è già mosso il Besiktas, c’è stato un sondaggio del Cagliari, la situazione va seguita. E non a caso il Torino, che non è molto contento del rendimento di Ngonge, sta studiando nuovi talenti, non ultimo Alessandro Vogt del San Gallo.

Foto: Instagram Torino