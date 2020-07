Il retroscena: Zapata, per l’Atalanta vale una tombola. Solo una mega offerta cash…

Duvan Zapata è un gioiello dal valore inestimabile per l’Atalanta. E soltanto una grande offerta cash potrebbe fare entrare il club di Percassi nell’ordine di idee di cederlo. Possiamo quantificare? Almeno 60 milioni, l’Atalanta non ha bisogno di cedere e soprattutto ha straordinarie ambizioni. Zapata sta benissimo a Bergamo, l’anno venturo giocherà ancora in Champions, gli estimatori non mancano, ma questa sarà un’estate difficile per chi vorrebbe fare proposte allettanti ma non sempre ha la disponibilità necessaria. La Juve? Duvan da sempre, è stato accostato, ma non esiste oggi una trattativa oppure una proposta. E ripetiamo la contropartita tecnica non ha motivo di esistere: Perin piace all’Atalanta perché Gasperini lo conosce bene e perché anche Gollini potrebbe avere proposte dall’estero, ma non può avere profondità una trattativa per una parte economica più il cartellino del portiere. L’Atalanta lavora e ragiona diversamente, bisogna conoscere la filosofia del club. E Zapata resta un gioiello di inestimabile valore, solo una proposta choc potrebbe cambiare gli scenari.

Foto: twitter Atalanta