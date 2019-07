Il retroscena: Zaniolo, no Roma a Juve e Milan. Il dialogo con Fonseca…

Nicolò Zaniolo ha avuto altri colloqui con Fonseca. La svolta più rappresentativa consiste nel fatto che sarà utilizzato da trequartista nel 4-2-3-1, il ruolo che predilige di più senza dover partire dagli esterni. Negli ultimissimi giorni la Roma ha detto no sia alla Juve (Higuain sarebbe un’operazione indipendente) che al Milan (confermato il tentativo di inserirlo nell’affare Suso che piace ai giallorossi). Zaniolo aveva dato disponibilità per il Tottenham, lo confermiamo, poi non sono stati trovati gli incastri sulla valutazione di Alderweireld (difensore per settimane nel mirino dell Roma) e la scadenza della clausola (ieri) ha complicato la situazione. Il Tottenham non ha ancora ceduto Eriksen, marca Lo Celso e ha il mercato condizionato. Il ripristino del ruolo che predilige e la possibilità di parlare nuovamente dell’adeguamento e rinnovo contrattuale sono situazioni che riavvicinano Zaniolo alla Roma. Il mercato è ancora lungo, ma intanto il club giallorosso lo ha tolto da qualsiasi ipotesi di scambio con Juve e Milan. E questa decisione è ormai definitiva.

Foto: Twitter ufficiale Roma