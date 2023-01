Il retroscena: Zaniolo, il Milan ha un accordo. La differenza tra gennaio e luglio

Nicolò Zaniolo vuole il Milan e la sua posizione non cambierà in queste ultime ore. Il classe ‘99 della Roma aspetta il via libera, confida che il suo attuale club trovi un accordo dopo la proposta rossonera per un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions. E spera sempre che il Milan modifichi ulteriormente la formula, avvicinandosi sempre più alle richieste di Tiago Pinto. Il Milan, in ogni caso, tornerebbe in pista per luglio, ha un accordo già anticipato sulla base di 3.5-3.7 più bonus all’anno, ma intende provare a chiudere ora pur sapendo che poi in estate avrebbe condizioni ancor più favorevole per il cartellino e in assenza di rinnovo. Già, perché sul rinnovo difficilmente ci saranno novità dal primo febbraio in poi. Anzi, la situazione si potrebbe ulteriormente inasprire. E anche per questo motivo dovrà essere la Roma, non soltanto Zaniolo, a riflettere. Una situazione che – a maggior ragione – tiene aperta la partita con il Milan in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. La Roma ha la libertà di prendere qualsiasi tipo di decisione, ma la partita resta aperta. Una cosa è sicura: dopo il tonfo in casa della Lazio, la crisi rossonera è aperta, impressionante è preoccupante. Il mercato deve, dovrebbe, essere una strada da percorrere ora.

Foto: Zaniolo Instagram