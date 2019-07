Il retroscena: Zaniolo aspetta le decisioni della Juve. Quando Higuain…

Nicolò Zaniolo ha una promessa di rinnovo della Roma, che può anche essere formalizzata, ma in realtà i giorni trascorrano e l’incontro slitta. Le riflessioni del ragazzo continuano, a maggior ragione dopo le parole di Petrachi in conferenza stampa, non proprio carezze. Zaniolo aspetta le decisioni della Juve, ha capito di avere un posto prioritario nella lista di Paratici. Ha capito soprattutto che conviene aspettare, anche le decisioni di Higuain che, al momento, non ha sciolto le riserve malgrado il via libera della Juve in direzione Roma. Il Pipita sa di essere corteggiato, ma vuole rifletterci ancora e restare alla finestra in attesa di eventuali, altre, opportunità. Attesa, dunque. La stessa di Zaniolo all’interno di un mercato caldissimo.

Foto: twitter ufficiale Roma