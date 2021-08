Tra Mattia Zaccagni e la Lazio si era trovato l’accordo con il Verona a 10 milioni bonus compresi per il cartellino, si sta raggiungendo la quadratura anche per quanto riguarda l’ingaggio. C’è stato un inserimento dell’Atalanta, ma in questo momento è la Lazio ad essere vicina alla chiusura.

Foto: Twitter Verona