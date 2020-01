Il retroscena: Young, la promessa mantenuta. E quel pressing di Conte di ieri sera

Vi avevamo anticipato che l’Inter non avrebbe scaricato Ashley Young. Se ne parlava poco all’interno dello scambio Politano-Spinazzola, ma già due giorni fa era chiaro che l’Inter avrebbe portato a casa anche Young, a costo di chiudere una doppia operazione sulle fasce difensive. Un prospetto dalla carriera ineccepibile, che ha le motivazioni giuste per aiutare Conte. A proposito dell’allenatore, è stato lui ieri sera a chiedere di forzare e di chiudere per Young, indipendentemente dalla vicenda Spinazzola. E l’Inter ha reso concreta un’operazione che aumenta il tasso di leadership e di esperienza.

Foto: The Sun