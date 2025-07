Il retroscena: Weah, perché l’Olympique (per ora) non aumenta l’offerta

29/07/2025 | 19:32:20

Timothy Weah è un obiettivo primario dell’Olympique Marsiglia, tuttavia i francesi – almeno per il momento – non hanno intenzione di rilanciare non soltanto perché sono reduci dall’onerosa operazione Paixao, ma per un motivo più chiaro. L’OM, che ha la sponda favorevole del calciatore, ritiene di aver fatto il massimo, offrendo una cifra (12-13 milioni) superiore a quella del Nottingham Forest che la Juve aveva accettato prima del rifiuto dell’esterno. E a Marsiglia non capiscono per quale motivo la Juve abbia detto no una cifra più alta dopo aver detto sì a una più bassa. Ora molto dipenderà dal club bianconero, a meno che non si trovi un compromesso con un piccolo rilancio che sia una via di mezzo tra domanda e offerta. Tutto questo perché fin qui Weah è intenzionato a rifiutare tutte le altre proposte.

Foto: Instagram Weah