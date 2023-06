Il retroscena: Volpato chiede tempo al Sassuolo, non è ancora convinto

Cristian Volpato ha il gradimento del Sassuolo, abbiamo raccontato come possa entrare nell’affare Frattesi. Quest’ultimo piace alla Roma, tenendo anche conto che i giallorossi spenderebbero il 30 per cento in meno per il cartellino. Ma il trequartista classe 2003, coinvolto nelle ultime ore, non è ancora convinto e ha chiesto tempo. Volpato vuole capire se possono esserci altre traiettorie, una situazione che rallenta l’affare. Tenendo conto che Frattesi piace sempre a Inter e Juve, che la Roma non aprirà al Sassuolo per Bove e che non ci sono conferme su Tahirovic. Tutto questo perché la presenza di Volpato nell’affare è considerata fondamentale e per il momento la situazione è bloccata.

Foto: Twitter Roma