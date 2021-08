Il retroscena: Vlasic non è solo un sogno Milan. Bakayoko, la Juve non c’era. Ora…

Nikola Vlasic è stato uno dei primissimi nomi sondati per gradimento dal Milan. E’ ritenuto la soluzione ideale per coprire il ruolo da trequartista: classe, fantasia, colpi, quel dna croato che spesso non tradisce. I primi contatti si riferiscono a un paio di mesi fa, se non prima, per Maldini e Massara sarebbe la sintesi perfetta. Certo, bisogna lavorare con il CSKA ma una parte del muro si è già sgretolata non in riferimento alla valutazione (sempre una trentina di milioni) ma alla formula. La rigidità non è quella di prima, buon segno. Ma il Milan vuole stare molto attento a tutto, le ultime due settimane di mercato liberano esuberi da parte delle big: pensiamo al solito Ziyech, un grande sogno che però ha ricominciato molto bene con il Chelsea, oppure al corteggiatissimo Isco che ha un contratto in scadenza con il Real e che per il Milan sarebbe – come Vlasic – un’altra soluzione perfetta. Aggiornamento su Bakayoko: la Juve non c’era, il Napoli oggi non può, il Milan può essere un’opzione sempre in piedi. Florenzi e Adli sono operazioni scandite, la prima a pochi passi davvero dal traguardo.

Foto: Twitter Euro 2020