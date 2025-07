Il retroscena: Vlahovic-Milan, contatti recenti. Tra tempistica e summit

14/07/2025 | 19:21:17

Lo scorso 7 giugno vi avevamo svelato i primi contatti tra Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri. I rapporti tra i due sono rimasti buoni, anche se durante l’esperienza con la Juve c’erano state incomprensioni e qualche esclusione di troppo. Ma non bisogna dimenticare che era stato Allegri a volere Vlahovic alla Juve, fu un investimento molto importante con l’avallo dell’allenatore. Un mese fa era stato toccato l’argomento ingaggio (12 milioni per l’ultimo anno) considerato ovviamente una montagna ripidissima. Ma le settimane che trascorrono consigliano di tenere in piedi la possibilità Milan, ci sono stati contatti anche recenti. La sostenibilità del cartellino (una ventina di milioni) sbatte con lo stipendio, ma c’è molta strada davanti, eventuali incontri non ancora consumati e i rossoneri che restano con curiosità alla finestra…

Foto: Instagram Juve