Il retroscena: Vlahovic, la posizione della Fiorentina non cambia

Dusan Vlahovic sempre al centro di ogni discorso, ma la posizione della Fiorentina non è cambiata. Esattamente perché non è cambiata quella di Vlahovic e del suo entourage: non è una contraddizione, ma funziona proprio così. La Fiorentina aspetta che sia il giocatore o chi lo assiste a dire se ci sono possibilità di trovare una soluzione entro gennaio. Ma Vlahovic non ha mai aperto alle condizioni inglesi ritenute di scarso appeal. E oltretutto non è arrivata – almeno fin qui – la proposta che metterebbe la Fiorentina nella condizione di valutare e al limite di accettare. E se arrivasse da un club di scarso gradimento da parte di Vlahovic, staremmo punto e accapo. Quindi, siamo fermi e i giorni scivolano. La Fiorentina è consapevole che a giugno – ovvero a un solo anno dalla scadenza del contratto – incasserebbe una cifra inferiore ai 70 milioni di valutazione attuale, ma questa è la situazione. La Juve interessata? Da sempre, non è un segreto, ma oggi la strada é quella di rinviare qualsiasi discorso alla prossima primavera-estate, fermo restando che Commisso vorrebbe una destinazione diversa da quella bianconera. E comunque non gradisce contropartite tecniche, se facesse un’eccezione sarebbe sorprendente.

FOTO: Twitter Fiorentina