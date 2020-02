Il retroscena: Viviano-Inter, visite in corso. I motivi di una decisione

Emiliano Viviano e l’Inter: tutto confermato rispetto alla nostra esclusiva, visite in corso all’Humanitas. Chi mai cita le fonti e stavolta dice di averlo appreso dai quotidiani di stamattina, che non parlavano di visite e neanche di un candidato in vantaggio, perde un’altra buona occasione per stare in silenzio. A parte tutto, la decisione dell’Inter nasce già dalla scorso weekend quando evidentemente non si avevano certezze sul recupero di Handanovic. La prestazione non confortante di Padelli nel derby ha fatto il resto, alla vigilia di gare così importanti (e con l’Europa League in arrivo) normale che l’Inter intenda cautelarsi. Per Viviano sarebbe un ritorno in nerazzurro, ha il contratto in scadenza: si stava allenando con la Samp, ora le visite per una svolta sorprendente.

Foto: Record