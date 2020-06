Il retroscena: Viviano apre alla Reggina. Ora può partire la trattativa

Accolto Menez, che verrà presentato domani pomeriggio al “Granillo”, la Reggina ha ormai definito l’operazione Crisetig per il centrocampo (un altro colpo di spessore) e avrà presto il via libera per l’attaccante Charpentier, che arriverà in prestito via Genoa. Ma il club amaranto chiuderà altre operazioni di grande importanza, compreso il nuovo portiere. Infatti, c’è il via libera di Emiliano Viviano – dopo quanto vi abbiamo raccontato ieri – e molto presto la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Viviano è svincolato e ha un eccellente rapporto con Mihajlovic, ma per ora il Bologna ha Skorupski e non ha intenzione di approfondire i dialoghi. Viviano non avrebbe problemi ad accettare una Serie B ambiziosa, come da lui dichiarato recentemente, la Reggina ha fortissime ambizioni. Quindi, non si tratta che aspettare i prossimi passaggi.

Foto: Record