Il retroscena: Viña-Milan, volo prenotato per le 17 italiane. Ma il Palmeiras…

Matias Viña è diventato nelle ultime ore un’opzione concreta del Milan, stiamo parlando del terzino classe ‘97 del Nacional. Il Milan gli ha prenotato un volo per le 17 italiane, ultimo step per visite, documentazione e tesseramento. Ma la situazione si è complicata, forse irrimediabilmente: vedremo se Viña salirà su quell’aereo, al momento è più no che sì. Tutto questo perché, rispetto al prestito oneroso con diritto di riscatto del Milan, il Palmeiras propone 5,5 milioni per il 55 per cento del cartellino, una soluzione che ingolosisce il club uruguaiano. Considerato soprattutto che il Palmeiras garantirebbe una congrua percentuale sulla futura vendita di Viña.

Foto: Ovacion