Il retroscena: Vieira-Genoa, fiducia finita giovedì e Criscito in panchina lunedì. Sondato Vanoli

01/11/2025 | 09:54:19

Patrick Vieira e il Genoa ai saluti. Tutto in linea con quanto vi avevamo raccontato giovedì sera e ribadito ieri mattina, ovvero che la fiducia nei suoi riguardi era finita e che se lunedì prossimo fosse andato in panchina contro il Sassuolo sarebbe stato solo per prendere ancora tempo. Ieri erano circolate alcune voci prive di fondamento e smontate dai fatti, ovvero che dopo un dialogo con il nuovo direttore sportivo Lopez il Genoa aveva deciso di andare avanti almeno fino a lunedì prossimo con l’attuale allenatore. Nulla di vero, quando la fiducia finisce non ci sono margini. In realtà, il Genoa aspettava soltanto che fosse l’allenatore a rendersi conto di dover fare il primo passo. Ora verrà chiarita la formula della separazione, ma può cambiare la forma e non la sostanza. Nel frattempo Mimmo Criscito guiderà l’allenamento, non ha patentino ma al suo fianco potrebbe esserci Roberto Murgita. Dopo la trasferta di Reggio Emilia si penserà a un nuovo allenatore, a meno con con la nuova formula il Genoa non vinca e il mondo potrebbe cambiare all’improvviso. Nelle ultime ore ci sono stati contatti con Paolo Vanoli, in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Instagram Vieira