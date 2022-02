Il retroscena: Vicenza, nuovi contatti con Dionigi

Il Vicenza ha avuto nelle ultime 48 ore nuovi contatti con Davide Dionigi. Quest’ultimo, sotto contratto con il Brescia, ha dato apertura ovviamente per un discorso superiore a cinque mesi, anche in caso di malaugurata retrocessione. La posizione di Brocchi è estremamente compromessa, la fiducia non c’è più, i nuovi contatti con Dionigi ne sono la riprova. Brocchi andrà in panchina domani a Pisa, cercando un’impresa ma sapendo soprattutto di essere in una situazione con pochissime vie d’uscita. In caso di sconfitta, l’ipotesi Dionigi andrebbe tenuta in considerazione.

