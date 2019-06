Il retroscena: Veretout stasera a Napoli. Per una vacanza e per…decidere

Jordan Veretout arriverà stasera a Napoli, dopo le 22,30. Vi avevamo raccontato che sarebbe arrivato in Italia, raggiungerà il capoluogo campano per un periodo di relax, ma anche e soprattutto perché gli verranno sottoposte le proposte di Roma e Milan. Poi prenderà una decisione definitiva che sarà abbastanza rapida anche se dopo la sua scelta bisognerà andare a trattare con la Fiorentina. Il Napoli ancora in corsa? E’ un profilo che piace molto, c’è anche un’intesa ingaggio, ma legata soprattutto a un esubero a centrocampo che il Napoli non ha ancora fatto. Il resto lo capiremo presto.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina