Il retroscena: Veretout-Napoli a fuoco lento. Per la Roma è importante ma non incedibile

Jordan Veretout resta per distacco il primo della lista per la sostituzione di Allan trasferitosi all’Everton. Va avanti così da oltre un mese e mezzo, vi abbiamo raccontato come tutte le altre piste (troppi nomi nuovi e non tutti attendibili accostati al Napoli) vadano prese molto con le pinze. Il Napoli ci aveva già provato lo scorso gennaio, per la Roma a quei tempi era incedibile. Ora è importante ma non incedibile, la valutazione non scende sotto i 25 milioni e forse è più vicina ai 30: si va avanti a fuoco lento, all’interno di alte operazioni che coinvolgono i due club.

Foto: Twitter personale.