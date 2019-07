Il retroscena: Venuti, decide Montella entro domani. Il Lecce…

Il Lecce ha un accordo con la Fiorentina per il ritorno di Lorenzo Venuti. Ma l’ultima decisione è di Vincenzo Montella che, dopo le recenti amichevoli, stabilirà se trattenere o meno il terzino destro. Oggi è possibile che Venuti venga liberato per il Lecce con una formula che possa consentire alla Fiorentina eventualmente di riprenderlo. Il Lecce, da sempre molto attivo sul mercato, vuole perfezionare anche l’operazione Riccardo Saponara ritenuto da Montella poco adatto per il 4-3-3 e destinato a partire. Per Saponara anche un sondaggio del Brescia.

Foto: Venuti Instagram