Il retroscena: Venezia, tanti no. Zanetti pronto, apertura di Nicola. L’esonero di Stroppa (in ritardo)

13/10/2026 | 10:25:44

Il Venezia si prepara a esonerare Giovanni Stroppa, com’era chiaro da ieri. Avevamo raccontato della presenza di Giovanni Bertolini, vice di Zanetti, a Bergamo. L’ex Verona ha dato totale disponibilità per un ritorno in Laguna, ma evidentemente il Venezia ha sondato altri allenatori in attesa di una decisione definitiva. E nella notte ha incassato una prima apertura da Davide Nicola, un‘opzione da seguire, tenendo conto che il tecnico prima dovrà risolvere con la Cremonese. L’esonero di Stroppa spegne le voci (infondate) circolate ieri sera di un’ultima chance da concedergli contro il Napoli. La fiducia nei suoi riguardi era già finita prima della sosta, il Venezia lo avrebbe esonerato se un paio di allenatori (Tudor e D’Aversa) avessero aperto piuttosto che declinare. Il rapporto è andato avanti per inerzia e senza fiducia, conseguenza di un pessima gestione del direttore sportivo Antonelli protagonista in Serie B ma in grande confusione quando deve confermarsi in A. Ora il Venezia tenta una mossa disperata dopo sei partite e zero punti.

Fonte: Instagram Nicola