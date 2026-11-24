Il retroscena: Udine tappa chiave per Vanoli. La Fiorentina aveva cercato anche Tudor

24/11/2026 | 23:59:45

Paolo Vanoli parla di umiltà che la Fiorentina non ha avuto a Monza. In realtà avrebbe dovuto fare un minimo di autocritica e prendersi qualche responsabilità: la squadra gioca male, anzi malissimo, e ha raccolto 9 punti nelle 9 gare della sua gestione, uno a partita. Sarà mica colpa dell’usciere del Viola Park? La Fiorentina ha deciso per il suo ritorno dopo le tre partite con zero punti della gestione Grosso, ma prima di organizzare il Vanoli-bis ha avuto contatti (al netto di qualsiasi smentita) con Igor Tudor, era stato impostato un discorso biennale da 1,8 milioni a stagione, poi la Fiorentina ha optato per Vanoli senza alcun tipo di dubbio. L’allenatore non ha ripagato la fiducia, ha tempo ma non troppo, domenica alle 12,30 in casa dell’Udinese sarà una partita da non sbagliare.

foto x spurs