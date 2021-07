Il retroscena: Tutino sul mercato ma il Napoli per ora chiede 10 milioni

Gennaro Tutino non è incedibile, dovrebbe andare in ritiro con Spalletti, lui tornerebbe volentieri a Salerno ma per ora deve aspettare. L’interesse del Parma è confermato, ma non siamo così avanti nella trattativa. Meglio: bisogna trovare la quadratura prima con il Napoli e poi con l’agente dell’attaccante. Oggi il Napoli chiede non meno di 10 milioni, potrebbe anche fare uno sconto ma di sicuro non del 50 per cento. Quindi, il Parma dovrà fare un grosso investimento sia per il cartellino che accontentando il diretto interessato.

Foto: Twitter personale Tutino