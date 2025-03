Il retroscena: Tudor, no a tre proposte in corsa. È tra i profili valutati dall’Atalanta

Igor Tudor vuole tornare presto a lavorare, ma alle condizioni giuste e per dimenticare la parentesi Lazio che non si è chiusa bene. Se fosse lavorare tanto per, Tudor sarebbe già rientrato: ci risulta che abbia avuto tre proposte (due dall’estero, una dalla Serie A) ma per il momento ha declinato. Tudor sa di poter avere una chance dall’inizio della prossime stagione, per esempio all’Atalanta dove il divorzio da Gasperini è probabile a prescindere dagli aspetti contrattuali. Tra l’Atalanta e Tudor c’è feeling, con il direttore sportivo D’Amico – che lo conosce bene – garante dell’operazione. L’Atalanta ha valutato e sta valutando altri profili, per esempio quelli di Sarri e Roberto Mancini, ma con Tudor si potrebbe blindare un accordo senza dover aspettare per troppo tempo. Non ci sono firme, ma si tratta di una traiettoria che va seguita con attenzione.

Foto: Instagram Lazio