Il retroscena: Tudor-Lazio, vertice a Formello da “dentro o fuori”

Igor Tudor è a Roma ed è stato convocato a Formello dalla Lazio per un definitivo punto della situazione. Confermando quanto vi abbiamo anticipato ormai una settimana fa quando per molti la situazione di Tudor era assolutamente blindata. L’esatto contrario rispetto a chi sosteneva che non ci sarebbe stato bisogno di organizzare un nuovo incontro, come se tutto fosse a posto. La Lazio vuole fare chiarezza, senza compromessi che mettano in discussione gli investimenti sul mercato fatti la scorsa estate. Ci riferiamo a Rovella, Isaksen, in modo particolare Guendouzi il cui entourage ha chiesto chiarezza nel giro di 4-5 giorni. Con Tudor al timone è prevedibile che il centrocampista francese chiederà la cessione, ma la Lazio non vuole assolutamente privarsene. E quindi? Ancora un po’ di pazienza. In caso di ribaltone occhio a una di queste tre soluzioni: Italiano (sempre se non firmerà prima per il Bologna), Sarri o un outsider.

Foto: Twitter Lazio