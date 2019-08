Il retroscena: tra Juve e Roma non solo Rugani. Il discorso è più ampio

Daniele Rugani resta il primo nome per la difesa della Roma: abbiamo detto e ripetiamo che, dopo gli incontri e i contatti recenti, si entrerà nel vivo nel giro di un paio di giorni. Le trattative vanno viste al traguardo, non ci sono dubbi, ma noi preferiamo raccontarle prima, pur sapendo che possano esserci ostacoli e difficoltà. Nel caso di Rugani (valutazione tra i 25 e i 30 milioni), la strada è tracciata. All’interno di un discorso che potrebbe comprendere un discorso tra Roma e Juve con il coinvolgimento di alcuni giovani: alla Juve piacciono il terzino classe 2001 Devid Eugene Bouah, l’attaccante esterno classe 2000 Ludovico D’Orazio e il centrocampista 2001 Alessio Riccardi. Magari non saranno coinvolti tutti e tre, ma un paio è possibile. La Roma apprezza Paolo Gozzi, difensore 2001 della Juve. E presto si entrerà nella fase operativa.

Foto: Twitter ufficiale Juventus