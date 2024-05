Il retroscena: Toscano ha un accordo con il Catania. Ma se Mirabelli…

Domenico Toscano ha vinto un altro campionato in Serie C, ulteriore conferma che stiano parlando di un autentico stratega specialista in promozione. Toscano lascerà il Cesena, da almeno un paio di settimane sta parlando con il Catania e ha un accordo impostato per un progetto obbligatoriamente vincente. Ma non ci sono ancora le firme, il Catania conta di incassarle presto, tuttavia bisogna avere un minimo di prudenza. Toscano ha un grande rapporto con il direttore sportivo Mirabelli, il Padova – che lo aveva già cercato – ha bucato l’ennesima rincorsa promozione e potrebbe in qualche modo inserirsi. A quel punto dovrebbe essere Toscano a sciogliere le riserve, con il Catania che freme per mettere nero su bianco.

