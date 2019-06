Il retroscena: Torreira, le mosse di Bentancur. E il Milan aspetta

Ieri vi abbiamo raccontato l’insoddisfazione di Lucas Torreira. Nulla contro la Premier, il suo ambientamento a Londra non è stato perfetto. Londra è una città fantastica, ma Lucas evidentemente non si è inserito bene. E il suo agente Bentancur sta lavorando per capire i margini di manovra, sa bene che Giampaolo stravede e che lo considererebbe un perno del nuovo Milan (ma occhio sempre a Praet, aspettando la decisione definitiva di Veretout inseguito anche dalla Roma, senza dimenticare la tentazione De Rossi che ha un grande rapporto con Giampaolo). L’Arsenal è una bottega cara, ritiene Torreira un pilastro, ma Gazidis ha ottimi rapporti. E Bentancur lavora…

Foto: sito ufficiale Arsenal