Il retroscena: Toro, missione tedesca per Elmas. Le prospettive

27/07/2025 | 15:10:51

Non solo Aboukhlal, preso in poche ore. Ieri il Torino è stato a sorpresa in Germania (una missione che doveva restare segreta) per parlare anche di Elmas, ormai ai margini del Lipsia e non più nei programmi del club tedesco. Il fatto che l’amichevole fosse proprio tra Lipsia e Tolosa rende l’idea sul fatto che i granata stessero lavorando per prendere… due piccioni con una fava nello stesso summit. Elmas vuole il Toro, un’operazione che prescinde da Oristanio sempre caldo e tenuto conto che Aboukhlal può coprire diversi ruoli negli ultimi 30 metri. Elmas ha avuto altri sondaggi, anche dalla Serie A e non solo, ma ha dato la priorità al Torino. E tocca agli uomini di Cairo agire rapidamente per anticipare qualsiasi rivale.

FOTO: Instagram Elmas