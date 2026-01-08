Il retroscena: Toro, la verità su Cabral. Avanti per Obrador e Olusesi

08/01/2026 | 23:45:36

Il Torino è molto attivo sul mercato. Ma non ha presentato alcuna offerta per Arthur Cabral, ex Fiorentina attualmente in forza al Botafogo. Il profilo è stato proposto, ma nessuna mossa fin qui e non è così scontato che ci sarà. Il club granata intanto sta andando avanti sia per il terzino sinistro Obrador del Benfica che per il centrocampista Olusesi, trattative che vi abbiamo raccontato in esclusiva nel giorni scorsi.

