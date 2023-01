Il retroscena: Torino, vertice con l’agente di Hien. E il cartellino di Ilic…

Torino e Verona hanno raggiunto ieri un accordo totale, completo, per il doppio trasferimento di Ivan Ilic (da subito) e Isak Hien (da luglio) in granata. Tra le società non ci sono problemi, operazione da 22-23 milioni più eventuali bonus. Ilic, che nel frattempo ha raggiunto la nuova destinazione, aveva l’Olympique Marsiglia alle costole, ma ha deciso di andare da Juric (che, tra l’altro, spera nella conferma di Lukic). E per l’allenatore croato era una priorità, quindi non vede l’ora di poter lavorare con lui. Operazione da circa 16 milioni per il centrocampista serbo. Su Hien riepiloghiamo: non ci sono necessità di aspettare fino a giugno valutando nuove offerte, a lui il Torino va bene. Ma bisogna raggiungere un accodo economico che ancora non c’è, dopo le 18 c’è stato un lungo dialogo tra il direttore sportivo Vagnati e gli agenti di Hien per arrivare a una soluzione. E fino a quel momento bisognerà aspettare. Situazione bloccata malgrado l’accordo tra club.

Foto: Twitter Verona