Il retroscena: Torino, riflessioni su Oristanio. E un problema in mezzo al campo

13/08/2025 | 23:59:56

Il Torino è tornato su Oristanio, come raccontato in mattinata, ma non ha ancora chiuso. Le riflessioni sono in corso, bisogna fare un paio di uscite, vedremo se ci saranno i margini più avanti. Oristanio resta in lista, un nome caldo da quasi due mesi, ma bisogna chiudere e il Torino non ha chiuso. Anche perché i granata hanno un problema in mezzo al campo: Ilic non ha convinto in queste prime uscite, era sul mercato con qualche sirena russa che non si è concretizzata, è stato tolto ma può riaprirsi. Ecco perché il Torino cerca un regista: il sogno è Asllani, ma vi abbiamo svelato anche il forte interesse del Bologna, situazione da seguire e qui vale il concetto “chi offre di più porta a casa”.

Foto: Instagram Oristanio