Il retroscena: Torino, perché Coco può dipendere anche da Milinkovic-Savic

16/07/2025 | 23:59:00

Saul Coco ha avuto un paio di proposte dall’estero, ma non ci sono ancora gli accordi completi. Ormai saltata la pista in Qatar, sull’altra soluzione ci sono valutazioni in corso ma non siamo arrivati alla quadratura definitiva. Il Torino lascia libertà a Coco, chiaramente alle condizioni giuste. Ma adesso la cessione del difensore non è una priorità, a maggior ragione dopo l’accordo tra Milinkovic-Savic e il Napoli. Ovviamente parliamo di ruoli diversi, ma entrano in un contesto più generale.

Foto: Instagram Coco