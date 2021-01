Il retroscena: Torino, no a Schone. Sogno Duncan (ma c’è forte il Cagliari), contatti per Lobotka

Il Torino non è su Lasse Schone, che ha rescisso con il Genoa e che sta valutando altre proposte, compresa quella nota del Cagliari. Il Torino vuole un centrocampista con caratteristiche diverse: il numero uno della lista sarebbe Duncan (che piace moltissimo al Cagliari, come anticipato da Sportitalia due giorni fa, dove ritroverebbe Di Francesco che ha avuto al Sassuolo) ma a stretto contatto c’è Lobotka.

Anzi la richiesta al Napoli risale già a qualche giorno fa, la risposta è stata di apertura ma non in prestito con diretto di riscatto proprio perché il club azzurro un anno ha fatto un investimento importante per portarlo in Italia.

Foto: Instagram personale