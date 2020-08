Il retroscena: Tonali, l’Inter si tira completamente fuori. Via libera per un grande colpo Milan!

Fuori, completamente fuori. L’Inter ha comunicato nelle ultimissime ore che non approfondirà per Sandro Tonali, ora il Milan può andare fino in fondo. Oltretutto il Milan stava andando avanti da solo, con grande autorevolezza e con la giusta tempistica. Cos’è accaduto da martedì sera quando l’Inter aveva consolidato la pole, così vi avevamo raccontato, pur non chiudendo l’operazione con Cellino? E’ accaduto che il vertice con Conte di lunedì scorso ha cambiato completamente le carte in tavola, lo stesso Conte che con Tonali aveva anche parlato e per l’Inter era una priorità. Ora, non soltanto le cessioni ma anche la necessità di puntare su profili diversi (da qui l’assalto, sul punto di concretizzarsi, a Kolarov, Vidal nel mirino eccetera) ha messo l’Inter in una posizione di stand-by che nelle ultime ore è diventata rinuncia pressoché definitiva. In base alle nostre informazioni, l’Inter aveva programmato chiusura entro giovedì scorso, migliorando l’offerta che era di 10 milioni di prestito oneroso più altri 20 con obbligo di riscatto, più 5 milioni di bonus. Cellino chiedeva almeno cinque milioni in più e ha aspettato l’Inter fino a quando ha deciso di non andare avanti. Da mercoledì in poi lo stand-by dell’Inter si è tramutato in rinuncia definitiva nelle ultime ore. La strategia del Milan è stata perfetta nell’assicurarsi un centrocampista di grande valore, la proposta di 10 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto più 5 di bonus è una base che diventerà decisiva. Il Milan alzerà i bonus, troverà comunque un accordo con Cellino (presto summit con il Brescia, stavolta alla presenza del manager Bozzo per le intese definitive e non ci saranno intoppi). Anche il famoso prestito con diritto in pratica sarebbe un obbligo: chi spenderebbe dieci milioni senza la condizione-strategia di riscattarlo? Oltretutto un grande colpo per il Milan: Tonali è il presente e il futuro con Bakayoko sempre nel mirino e smanioso di tornare in rossonero. E con l’Inter che accontenterà il suo allenatore nelle richieste che vadano a cercare profili diversi. Di sicuro il Milan ha saputo scegliere il momento migliore e Maldini giocare le carte giuste per un’operazione importantissima: Sandro Tonali in rossonero.

Foto: vivoazzurro