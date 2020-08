Il retroscena: Tonali-Inter, summit per chiudere dopo l’Europa League. Ma Pirlo ne parlerà a Paratici

Massimo Cellino è in barca per relax, con i telefoni staccati oppure dimenticati in sede. Lo lasciano lì, a maggior ragione all’interno di questo weekend torrido. Ma presto arriverà il momento di chiudere l’operazione Tonali. Dove? All’Inter. E c’è anche una deadline: la definizione dell’affare è prevista subito dopo la conclusione dell’Europa League. La speranza nerazzurra è che possa slittare un po’, significherebbe competere fino in fondo per mettere in bacheca il primo trofeo dell’era Conte. Ma c’è una parola data, o qualcosa del genere, che ha spiazzato il Milan, intervenuto con forza e decisione nelle ultime settimane senza grandi margini di poter sorpassare. La Juve si è fermata a marzo, avrebbe voluto prendere Tonali a gennaio (prenotandolo per quest’estate), poi ha frenato. Ma attenzione ai prossimi sviluppi perché Andrea Pirlo, grande estimatore di Tonali, farà il suo nome a Paratici per capire i margini di intervento. Mentre l’Inter ha fissato l’appuntamento per dopo l’Europa League con l’intenzione di chiudere.

Foto: twitter Brescia