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Il retroscena: Tiago Gabriel proposto al Milan. Su Antonio Silva…

29/06/2026 | 13:13:23

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Il Milan cerca un difensore centrale, aveva raggiunto un’intesa di massima con l’entourage di Antonio Silva, classe 2003, ma non ancora con il Benfica che spinge per il rinnovo di contratto. E che per questo motivo ha sparato alto sul cartellino, vedremo gli sviluppi. Intanto, nelle ultime ore è stato proposto Tiago Gabriel al Milan, il classe 2004 di proprietà del Lecce reduce da un’ottima stagione e che ha richieste anche in Premier. Nessuna decisione presa, ma valutazioni in corso.

Foto: X Lecce