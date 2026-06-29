Il retroscena: Tiago Gabriel proposto al Milan. Su Antonio Silva…

29/06/2026 | 13:13:23

Il Milan cerca un difensore centrale, aveva raggiunto un’intesa di massima con l’entourage di Antonio Silva, classe 2003, ma non ancora con il Benfica che spinge per il rinnovo di contratto. E che per questo motivo ha sparato alto sul cartellino, vedremo gli sviluppi. Intanto, nelle ultime ore è stato proposto Tiago Gabriel al Milan, il classe 2004 di proprietà del Lecce reduce da un’ottima stagione e che ha richieste anche in Premier. Nessuna decisione presa, ma valutazioni in corso.

Foto: X Lecce