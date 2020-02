Il retroscena: Ternana, un altro tonfo. Ora rischiano tutti

Stefano Bandecchi, patron della Ternana, aveva messo in discussione l’allenatore Gallo dopo la sconfitta di Reggio Calabria, una situazione momentaneamente rientrata dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia di Serie C di tre giorni fa. Oggi, però, l’ennesimo tonfo: il 2-0 casalingo subito contro la Virtus Francavilla, un ko che inevitabilmente compromette ulteriormente la panchina di Gallo. Ma oltre al tecnico, adesso rischia anche il direttore sportivo Leone. Le prossime saranno ore di riflessione in casa Ternana.