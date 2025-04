Il retroscena: Ternana, come nasce la clamorosa svolta Liverani

La Ternana ha deciso di esonerare Ignazio Abate per andare su Fabio Liverani, una svolta clamorosa che vi abbiamo anticipato e che ha trovato conferme da più parti. Le prima valutazioni risalgono al pomeriggio di ieri quando, senza far trapelare nulla, il club umbro ha preso sempre più le distanze da una prestazione – quella di Lucca – senza un minimo di contenuto. E il mea culpa di Abate, che si era assunto ogni responsabilità, è stato visto quasi come un’aggravante per non essere riuscito a trasmettere nulla alla squadra. Così in maniera blindata nella notte è stato contattato Liverani che ha dato il suo placet e in mattinata il via libera. Il contratto è lungo, tre anni a parte questa stagione, dettagli che verranno messi a posto in queste ore. Liverani è atteso nelle prossime ore a Terni: più che la mossa disperata di provare a recuperare lo svantaggio dell’Entella è la preoccupazione di preparare nel migliore dei modi i playoff senza gli assurdi cali di tensione dell’ultima partita. E comunque con Liverani si tratta davvero di una nuova era, con inversione totale rispetto al passato.