Il retroscena: Tavares, perché il futuro può essere lontano dalla Lazio

06/06/2025 | 23:25:28

Nuno Tavares è stato riscattato dalla Lazio, ma il suo futuro può essere lontano dal club biancoceleste. La sua stagione è stata eccezionale nel giro di andata, un po’ meno nel ritorno anche per via diversi infortuni che hanno condizionato non poco il rendimento. Le valutazioni saranno tattiche, la partita è molto aperta, ma un addio va messo in preventivo. La Lazio sta già scandagliando il mercato degli esterni, come anticipato un nome da seguire è quello di Fabiano Parisi non più intoccabile alla Fiorentina. Per Tavares ci sono stati sondaggi da Premier, Turchia e Arabia, ma è ancora presto per stabilire quale sarà il suo futuro.

Foto: Instagram Serie A