Il retroscena: Tavares, ecco quanto aveva chiesto la Lazio all’Al Hilal

11/06/2025 | 23:59:32

Nuno Tavares non è incedibile in casa Lazio, malgrado le giuste smentite di queste ore. Qualche giorno fa vi avevamo parlato di una proposta dell’Al Hilal, alla ricerca di uno specialista sulla corsia mancina, da 25 milioni più 5 di bonus. Un profilo che era stato avallato da Simone Inzaghi, nel bel mezzo del naufragio della trattativa per Theo Hernandez e con Angelino (pista ancora da seguire in prospettiva) che avrebbe fatto capolino da lì a poco. La Lazio aveva chiesto 40 milioni sull’unghia, è questa la valutazione attuale di Tavares anche perché circa il 40 per cento di un’eventuale futura vendita spetta all’Arsenal.

Foto: Instagram Tavares